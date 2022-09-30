Burak 6 yıl sonra açıkladı

Kariyerine Hollanda kulübü Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, Twitch platformundaki HTalks yayınında Euro 2016'da Milli Takım'da yaşanan prim krizi ile ilgili ilk defa konuştu. Tecrübeli futbolcu o dönem kamuoyunu sürekli meşgul eden olayla ilgili "Prim 500 bin Euro'ydu. Oynayanlar aldı. Ben de elemelerde 8 gol atmıştım. Tüm maçlarda atmışım, son maçta sakatım ama kadrodaydım. Arda otobüste, 'Bana hediye alırsın' dedi. 'Alırım' dedim. Selçuk orada, 'Ona prim yatmadı' dedi.

HERKES NASIL OLDUĞUNU BİLİR

Arda kaptan, herkes nasıl kaptan olduğunu bilir. Arkadaşının, malzemecinin hakkını korur. 'Sen nasıl almazsın' diye sinirlendi. Ondan sonra bir şey yaşandı. Arda da dayanamadı ve bir şeyler söyledi. Olaylar öyle başladı. Staff prim almadı orada. En çok hak eden onlardı. Allah razı olsun, o zamanki kardeşlerimiz arasında güzel bir para toplandı ve onlara biz kendi aramızda verince, o biraz olay oldu. Gruptan da çıkamayınca prim krizi oldu. Bu prim davasını, kim basına verdiyse, kim benim ağzımdan haber yaptıysa, hakkımı helal etmiyorum. Prim almadım, prim lafı yapmadım" dedi.