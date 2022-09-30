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Haberler Spor CAS’tan güzel haber

CAS’tan güzel haber

Trabzonspor, Tijuana kulübüyle Castillo’nun transferi nedeniyle mahkemelik olduğu davada haklı bulundu

30.9.2022

CAS’tan güzel haber
Trabzonspor'un 2018 yılında 1 milyon 400 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Meksika kulübü Tijuana'ya sattığı Fabian Castillo sorunu bordo-mavililerin lehine çözüldü. Trabzonspor, FIFA'ya başvuruda bulunarak, Castillo'nun transferinden kaynaklanan son taksidin Tijuana kulübü tarafından ödenmediği ve bu nedenle 575 bin Euro'nun yıllık yüzde 5 faiz ve yüzde 10 gecikme faiziyle kendilerine ödenmesini talep etti. FIFA nezdinde yapılan yargılanmada Trabzonspor haklı bulundu. Belirlenen miktarın 45 gün içerisinde Trabzonspor'a ödenmesi gerektiğine karar verdi. Ancak Meksika kulübü bu rakamı CAS'a götürdü. CAS'taki davada Trabzon haklı çıktı. 575 bin Euro faizlerle beraber şu anda 700 bin Euro'ya kadar ulaştı.
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