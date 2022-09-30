Heyecan başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda heyecan bugün oynanacak Türk Telekom- Darüşşafaka mücadelesiyle başlıyor. İlk defa 1966-1967 sezonunda başlayan Basketbol Süper Ligi, 2022-2023 sezonu itibariyle 57. sezonunu yaşayacak. Ligin ilk şampiyonu Altınordu olurken, geçen sezon Fenerbahçe Beko mutlu sona ulaştı.

MANİSA İLK KEZ

Ligde en çok şampiyon olan takım ise 15 zaferle Anadolu Efes.Geçen sezon Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'ni (TBL) şampiyon tamamlayarak Basketbol Süper Ligi vizesi alan Manisa Büyükşehir Belediyespor bu kulvarda Manisa kentinin ilk temsilcisi olacak. TBL'de başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde Süper Lig'e çıkan yeşil-beyazlılar, ligde mücadele edecek 86. ekip, Manisa da Süper Lig heyecanının yaşanacağı 27. kent olacak. Süper Lig'de ilk hafta derbilere sahne olacak.

İstanbul'da 2 Ekim'de saat 13.00'te Anadolu Efes-G.Saray NEF, yarın saat 15.30'da İzmir'de Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor, yine yarın Denizli'de saat 13.00'te Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Aliağa Petkim karşı karşıya gelecek. Ligde bugüne kadar İstanbul'dan 24 takım mücadele ederken, Ankara 16, İzmir ise 9 ekiple yer aldı. Bu üç ilin dışında Antalya 5, Balıkesir, Bursa ve Mersin 3, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak birer takımla ligde mücadele etti.

ÜMİT YÖNEY