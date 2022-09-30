Nefesler tutuldu

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için nefesler tutulurken, iki takımın hocası da taktiklerini belirledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, bu maçın kilidinin orta sahada çözüleceğini düşünüyor. Ismael orta sahada Souza, Fernandes ve Salih'e görev verecek. 46 yaşındaki çalıştırıcı rakibin en önemli silahı olan hücum presini de kendi lehine çevirmeye çalışacak. Fenerbahçe'nin pres gücüne karşılık arkada bırakılan boşluktan faydalanmaya çalışacak. Fenerbahçe'de ise deneyimli teknik direktör Jorge Jesus, sarı lacivertli takımı maça zafer parolasıyla hazırlıyor. Jesus hücumda Valencia ve Batshuayi'yi sahaya sürmeyi planlıyor.

DEFANS SERDAR'A BAĞLI

Jesus, orta alanda Arao-Crespo ikilisiyle başlamayı düşünüyor. Daha savaşçı bir orta saha isteyen Jesus, defansta Serdar'ın durumuna göre üçlü mü dörtlü mü oynayacağına karar verecek

İSTANBUL'DA DERBİLERE TARAFTAR YASAĞI GELDİ

İSTANBUL Valiliği; Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 02.08.2022 tarih ve bir numaralı kararı aldığı toplantısında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerini temsilen katılan yöneticilerin kendi istekleri ve kabulü doğrultusunda, İstanbul'da kulüplerimizin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacaktır."

KORKUTAN GÖRÜNTÜ

SPOR Toto Süper Lig'in sekizinci haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi karşılaşması öncesinde alınan kararla sarı-lacivertli taraftarlar tribünde yer alamayacak. Bu kararın açıklanmasının ardından Vodafone Park önüne önceki gün akşam saatlerinde 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği bir süre kapattı. Bir süre sonra başka bir grup da olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.