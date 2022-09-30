Sultanlar son 16’da

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini aldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada milliler, setleri 25-14, 25-12, 25-12 kazandı. Müsabakaya hızlı başlayan Sultanlar, ilk seti 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette üstün oyununu sürdüren ay-yıldızlılar, rakibine sayı şansı tanımadı ve bu seti 25-12 kazarak durumu 2-0'a getirdi.

ZEHRA VE EBRAR YILDIZLAŞTI

Üçüncü sette de zorlanmayan Filenin Sultanları, bu seti de 25-12 kazanarak maçı 3-0 kazandı ve üçte üç yaparak grubundan çıkmayı garantiledi. Milli voleybolcularımız, Hırvatistan karşısında 3 sette toplamda sadece 28 sayı yiyerek dikkatleri üzerine geçti. Milli takımda, Ebrar ve Zehra Güneş 12'şer sayıyla oynadı. A Milli Takım, grubundaki 5. ve son maçında yarın 21.30'da Polonya ile karşılaşacak.