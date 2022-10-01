2. Lig alev alev

TFF 2. Lig'de cumartesi mesaisinde Ege ekipleri, birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Beyaz Grup'ta 10 puanla zirve mücadelesi veren Menemen FK, saat 19.00'da başlayacak maçta aynı puanı paylaştığı Düzcespor'u ağırlayacak. Mücadele Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak. Ligde 8 puanı bulunan Somaspor ise ilk 5 hedefindeki Tarsus İY ile saat 15.30'da Soma Atatürk Stadı'nda sahasında karşılaşacak. Düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor ise hemen üzerinde yer alan rakibi Ankaraspor ile yine saat 15.30'da sahasında kozlarını paylaşacak.

CAN PAZARI YAŞANACAK

Kırmızı Grup'ta da birbirinden heyecanlı maçlar Ege ekiplerini bekliyor. Son iki haftada yaşadığı kayıplara rağmen Play-Off hattının içinde kalan 10 puana sahip Buca 1928, aynı puanı paylaştığı Serik Belediyespor ile saat 15.00'te deplasmanda oynanacak. Ligde orta sıralarda yer alan Fethiye, aynı saatte Kastomunu'ya konuk olacak. Düşme potasında da can pazarı yaşanacak. saat 15.00'te başlayacak maçlarda, 19. sıradaki Uşakspor, Kırşehir FK'ya, 17. basamakta bulunan Balıkesirspor ise iddialı rakibi Kocaelispor ile dış sahada zorlu maçlara çıkacak.