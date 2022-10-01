Derbili start

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Ege ekipleri bugün zorlu derbilerle yeni sezona start verecekler. Günün ilk randevusunda Yukatel Merkezefendi Belediye Basket ve Aliağa Petkimspor, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki saat 13.00'te başlayacak maçta rakip olacaklar. Ligde geçen yıl son haftalarda kıl payı kümede kalmayı başaran iki ekip de yeni sezon öncesi antrenörleriyle yola devam ederek kadrolarını büyük oranda yeniledi.

İKİNCİ MÜSABAKA SAAT 15.30'DA

Günün bir diğer önemli randevusunda ise Pınar Karşıyaka ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak. Maçın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Manisalı taraftarlara da açık olan karşılaşmanın bilet fiyatları öğrenci 40, tam 70, VIP bilet 250 TL olarak belirlendi. Süper Lig kurulduğundan beri yıllardır hiç küme düşmeyip bu ligin en tecrübeli kulüplerinden olan Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesi yaptığı 12 transferle kadrosunu tepeden tırnağa yenilemişti. Kurulalı henüz 5 sene olan Manisa Büyükşehir Belediye ise başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde basamakları büyük hızla çıkıp bu yıl ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.