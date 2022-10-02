Beşiktaş - Fenerbahçe maçı | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçında karşı karşıya geliyor. 8. haftada oynanan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Beşiktaş, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından Fenerbahçe'yi yenerek yeniden çıkışa geçmeyi amaçlarken, Fenerbahçe ise ligin başından bu yana en zorlu deplasmanlardan birine çıktı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, TAYYİP, SAISS, MASUAKU, SALİH, JOSEF, DELE ALLI, MULEKA, REDMOND, WEGHORST.

FENERBAHÇE: ALTAY, FERDİ, GUSTAVO, SERDAR, SZALAI, ARAO, İRFAN, CRESPO, LINCOLN, VALENCIA, PEDRO.

FENERBAHÇE TARAFTARI YER ALMAYACAK

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maça sarı-lacivertli taraflar alınmadı.

İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde, İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının deplasmana gitmemesini uygun görürken, kulüpler de bu doğrultuda anlaşma sağladı. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe deplasmanına da Beşiktaş taraftarının alınmaması bekleniyor.