Bodrum yıkıldı

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a teslim oldu: 2-0. 18. dakikada Erdem soldan ceza alanına ortaladı defans tehlikeyi Celal'dan önce son anda kornere atarak uzaklaştırdı. 28'de Alper ceza yayı üzerinden vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 38'de savunmanın büyük hatasında Samet'in plasesini kaleci Tarık kornere çeldi. 39'da Üzeyir'in sert şutunu yine kaleci Tarık kornere gönderdi. 40'ta Kenan'ın serbest atışını kaleci Tarık direk dibinden çıkardı, devre golsüz kapandı: 0-0.

SEFA YILMAZ PERDEYİ AÇTI

47. dakikada savunmanın arkasına sarken Recep'in aşırtma vuruşu ağlara giderken Bahadır çizgiden uzaklaştırdı. 51'de Alper ceza alanına girdi son anda Süleyman yatarak topu çeldi. 53'te Alper'in serbest atışını kaleci Sousa kornere çeldi. 62'de Celal karşı karşıya zoru başardı topu kaleci Tarık'a nişanladı. 67'de uzun topta Kubilay indirdi Sefa vurdu, kaleci Sousa'nın büyük hatasında top ağlara gitti: 1-0. 69'da Bahadır vurdu kaleci Tarık mükemmel kurtardı. 79'de Alper ceza alanına girdi Onur tarafından düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. 80'de Emircan atışı ağları yolladı: 2-0. 88'de Samet karşı karşıya vurdu kaleci Tarık harika kurtardı. 90+5'te yine Kenan vurdu, bir kez daha Tarık kornere çeldi, karşılaşma 2-0 bitti.

TARAFTARLAR KAZA GEÇİRDİ

RİZE'YE giden Bodrumspor taraftarları trafik kazası atlattı. Bodrumspor taraftarlarını taşıyan minibüsün lastiği, Kırıkkale'de seyir halindeyken patladı. Lastik patlayınca sağa çeken araç, yol kenarındaki bariyerlere sürtmeye başladı. Minibüs, metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı Bodrumsporlu taraftarlar yara almadan atlattı. Bodrumspor 1931 Taraftar Derneği, geçmiş olsun mesajı yayınladı.