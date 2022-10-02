Bölgesel Amatör Lig’de heyecan start alıyor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yer alan Ege temsilcileri 2022-2023 sezonunun startını bugün veriyor. 14'er takımlı 14 grupta toplam 196 takımın katılımı ile oynanacak grup müsabakaları çift devreli lig ve puan usulüne göre olacak. Müsabakalar sonunda gruplarında birinci olan takımlar Play-Off oynama hakkı elde edecek. 14 grupta son iki sırayı alan takımlar BAL'dan bulunduğu ilin en üst yerel ligine düşecek. İl sıralamasına göre son sırada yer alan takım küme düşecek, bir üstündeki takım ise Play-Out maçı oynayacak.

EGE'DEN 27 EKİP YER ALIYOR

Ege Bölgesi'nden 27 takım mücadele edecek. İzmir'den 8, Manisa, Aydın, Balıkesir, Denizli'den 4'er, Muğla'dan 2 ve Uşak'tan 1 takım mücadele edecek. 9. Grup'ta Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, 10. Grup'ta Manisa, İzmir, Uşak, İstanbul, 12. Grup'ta Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, İstanbul takımları yer alıyor. Normal sezonun ardından 9. Grup birincisi ile 10. Grup birincisi, 11. Grup 1.'si ile 12. Grup 1.'si Play-Off'ta eşleşecek. Kazanan takım TFF 3. Lig'e çıkacak. Play-Off'tan 9 takım 3. Lig'e yükselecek.

SERVET SARUN