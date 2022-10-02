Derbi ARKAS’ın

AXA Sigorta Efeler Ligi 1. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Altekma'yı 3-2 yendi. Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadele oldukça çekişmeli geçti. Karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla geçilirken, Altekma bu bölümü 25-23 aldı. İkinci sete etkili başlayan ve rakibine fırsat vermeyen Arkas Spor, seti 25-15 alarak skora eşitliği getirdi: 1-1. 3. set yine büyük bir heyecana sahne oldu. İki takım da birbirine net üstünlük kuramazken Altekma bu bölümü 25-23 önde bitirdi: 2-1. Heyecan fırtınası dördünce sette de devam etti. Bu bölümü de Arkas Spor 25-23 alırken karşılaşma tie-break setine gitti. Bu bölümde Altekma karşısında çok zorlanmayan Arkas Spor, seti 15-9, maçı da 3-2 kazandı, sezona galibiyetle başladı. Arkas'da Mirza Lagumdzija 4'ü blok sayısı olmak üzere 25 sayı üretti, mücadelenin en skorer ismi olmayı başardı

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