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Manisa kahroldu

Manisa BŞB, sezonun ilk sınavında Pınar Karşıyaka’yı çok zorladı ama teslim oldu. Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig'de İzmir'de güçlü rakibine direnen yeşil-beyazlılar, devreyi 45-38 geride kapattı. Son saniyelerde fark erise de Karşıyaka karşısında tecrübesizliğinin kurbanı oldu ve sürpriz yapamadı

2.10.2022

Manisa kahroldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı çok zorladı ama 79-76 mağlup olmaktan kurtulamadı. 5-0'la seriyle karşılaşmaya başlayan yeşil-beyazlılar, Kuzminskas'ın sayılarıyla 5. dakikada 11-10 geriye düştü. Pako Cruz-Kuzminskas düellosuna dönüşen ilk çeyrekte McCollum'un son saniye üçlüğü ilk periyodun sonucunu belirlendi: 26-22. İkinci çeyrekte Manisa BŞB hücumlardan boş döndü, 13. dakikada skor 31-26'ya gelirken, Kaf-Kaf 15. dakikada farkı 12 sayıya kadar taşıdı: 40-28. Manisa normal beşine dönünce oyunu dengeledi, fark 4 sayıya indi: 42-38. İlk devreyi yine de KSK 45-38 önde kapattı.

FARK 3 SAYIYA KADAR İNDİ AMA
Manisa üçüncü çeyreğe iyi savunma ve hızlı hücumlarla bulduğu sayılarla başladı, 7-1'lik seriyle 4. dakikada farkı 1 sayıya (46-45) çekti. Anosike'ın 4 faulle kenara gitmesinin ardından KSK momentumu eline geçirdi ve 6. dakikada 9 sayılık (54-45) fark yakaladı. Manisa, Michalak'ın basketiyle 7. dakikada yine yaklaştı: 54-50. Karşıyaka Jaylon Brown'ın dış isabetleriyle son çeyreğe 60-55 önde girdi. 4. çeyreğin ilk dakikasında Mustafa Baki'nin üçlüğü ile fark 2 sayıya düştü: 62-60. Ufuk Sarıca Sarıca teknik faul aldı, skor 62-61 oldu. Errick McCollum ve Kuzminskas'ı durduramayan Manisa, 32 saniye kala farkı 3 sayıya taşısa (77-74) da maçı 79-76 kaybetti, ama alkışlandı.

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