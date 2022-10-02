Manisa kahroldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı çok zorladı ama 79-76 mağlup olmaktan kurtulamadı. 5-0'la seriyle karşılaşmaya başlayan yeşil-beyazlılar, Kuzminskas'ın sayılarıyla 5. dakikada 11-10 geriye düştü. Pako Cruz-Kuzminskas düellosuna dönüşen ilk çeyrekte McCollum'un son saniye üçlüğü ilk periyodun sonucunu belirlendi: 26-22. İkinci çeyrekte Manisa BŞB hücumlardan boş döndü, 13. dakikada skor 31-26'ya gelirken, Kaf-Kaf 15. dakikada farkı 12 sayıya kadar taşıdı: 40-28. Manisa normal beşine dönünce oyunu dengeledi, fark 4 sayıya indi: 42-38. İlk devreyi yine de KSK 45-38 önde kapattı.

FARK 3 SAYIYA KADAR İNDİ AMA

Manisa üçüncü çeyreğe iyi savunma ve hızlı hücumlarla bulduğu sayılarla başladı, 7-1'lik seriyle 4. dakikada farkı 1 sayıya (46-45) çekti. Anosike'ın 4 faulle kenara gitmesinin ardından KSK momentumu eline geçirdi ve 6. dakikada 9 sayılık (54-45) fark yakaladı. Manisa, Michalak'ın basketiyle 7. dakikada yine yaklaştı: 54-50. Karşıyaka Jaylon Brown'ın dış isabetleriyle son çeyreğe 60-55 önde girdi. 4. çeyreğin ilk dakikasında Mustafa Baki'nin üçlüğü ile fark 2 sayıya düştü: 62-60. Ufuk Sarıca Sarıca teknik faul aldı, skor 62-61 oldu. Errick McCollum ve Kuzminskas'ı durduramayan Manisa, 32 saniye kala farkı 3 sayıya taşısa (77-74) da maçı 79-76 kaybetti, ama alkışlandı.