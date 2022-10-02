Merkezefendi’ye Petkimspor soku

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Ege derbisinde Aliağa Petkimspor'a 79-70 mağlup oldu, sezona mağlubiyetle başladı. Karşılıklı sayılarla başlayan maçta 7. dakikayı 16-14 önde Petkim önde geçti. Prewitt'e engel olamayan Merkezefendi, ilk periyodu 23-17 geride kapattı. İkinci periyotun başında fark 7 sayıya çıktıktan sonra Merkezefendi, Rogkavopoulos'un sayı ve asistleriyle 15. dakikada farkı 2 sayıya çekti: 31-33. İzmir ekibi, İsmail Cem'in peş peşe basketleriyle devreyi 46-38 galip tamamladı.

YABANCILAR FARK YARATTI

3. periyoda 7-0'lık kötü seriyle başlayıp 3. dakikada 15 sayı (38-53) geriye düşen Merkezefendi, son periyoda da 64-52 mağlup girdi. Denizli ekibi, Harrison ve Rogkavopoulos ile skor bulup 7 dakika kala farkı tek hanelere (66-58) getirdi. Altan'ın üst üste sayılarıyla skoru 68-65'e çeken ev sahibi takım, İsmail Cem'in üçlüğüyle dağıldı, salondan 79-70 yenik ayrıldı. Harrison 23, Rogkavopoulos 19'un sayısı yenilgiyi önlemezken, Petkim'de Simmons 20, Prewitt 19, Melson ve Webster 14 sayıyla yıldızlaştı.

SEBAHATTİN ALP