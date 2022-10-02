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Haberler Spor Merkezefendi’ye Petkimspor soku

Merkezefendi’ye Petkimspor soku

Süper Lig’deki ikinci sezonuna kadrosunu baştan aşağıya yenileyip giren Denizli takımı, ilk haftada Ege derbisinde umduğunu bulamadı ve büyük hayal kırıklığıyla başladı

2.10.2022

Merkezefendi’ye Petkimspor soku

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Ege derbisinde Aliağa Petkimspor'a 79-70 mağlup oldu, sezona mağlubiyetle başladı. Karşılıklı sayılarla başlayan maçta 7. dakikayı 16-14 önde Petkim önde geçti. Prewitt'e engel olamayan Merkezefendi, ilk periyodu 23-17 geride kapattı. İkinci periyotun başında fark 7 sayıya çıktıktan sonra Merkezefendi, Rogkavopoulos'un sayı ve asistleriyle 15. dakikada farkı 2 sayıya çekti: 31-33. İzmir ekibi, İsmail Cem'in peş peşe basketleriyle devreyi 46-38 galip tamamladı.

YABANCILAR FARK YARATTI
3. periyoda 7-0'lık kötü seriyle başlayıp 3. dakikada 15 sayı (38-53) geriye düşen Merkezefendi, son periyoda da 64-52 mağlup girdi. Denizli ekibi, Harrison ve Rogkavopoulos ile skor bulup 7 dakika kala farkı tek hanelere (66-58) getirdi. Altan'ın üst üste sayılarıyla skoru 68-65'e çeken ev sahibi takım, İsmail Cem'in üçlüğüyle dağıldı, salondan 79-70 yenik ayrıldı. Harrison 23, Rogkavopoulos 19'un sayısı yenilgiyi önlemezken, Petkim'de Simmons 20, Prewitt 19, Melson ve Webster 14 sayıyla yıldızlaştı.

SEBAHATTİN ALP

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