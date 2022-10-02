Şahika Ercümen Türkiye rekoru kırdı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türkiye Sualtı Sporları Fedarasyonu'nun ev sahipliğinde, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Kaş Başka Dünya Kupası Serbest Dalış Şampiyonası'nın ikinci gününde kadınlar ip destekli sabit ağırlık kategorisinde milli sporcu Şahika Ercümen, 82 metreye dalarak daha önce 81 metre olan Türkiye rekorunu yeniledi. Bu derecesiyle ikinci olan Şahika, birinciliği 90 metreye dalan Ukraynalı Kateryna Sadurska'ya kaptırdı. Hedefinin dünya şampiyonasında rekorlara imza atmak olduğunu belirten Şahika, "Amacım ülkeme madalya kazandırmak. Bunu başarmak için çok çalışacağım" dedi.

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