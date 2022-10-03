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Haberler Spor Adım adım hedefe

Adım adım hedefe

3.10.2022

Adım adım hedefe
HOLLANDA ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda grup lideri olarak son 16'ya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2. tur programı belli oldu. Filenin Sultanları, 2. turda F Grubu'nda yer alacak. Milliler bu grupta Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekibimiz grupta ilk 4'te yer alması halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Milliler, F Grubu'ndaki maç programı şöyle: 4 EKİM SALI: Türkiye-Almanya (20.00), 5 EKİM ÇARŞAMBA: Türkiye-Kanada (18.30), 7 EEKİM CUMA: ABD-Türkiye (18.30), 8 EKİM CUMARTESİ: Sırbistan-Türkiye (18.30).
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