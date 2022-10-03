Aliağa Petkim yenilerle coştu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Aliağa Petkim, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i deplasmanda 79-70 yenerken yeni transferlerin formu göz doldurdu. Sezona galibiyetle başlayan İzmir ekibinde yeni transferler Simmons ve Prewitt kaydettikleri sayılarla galibiyette önemli rol oynadılar. ABD'li Simmons zorlu mücadelede 20 sayı kaydederken, vatandaşı Prewitt de 19 sayı ile oynadı. Petkimspor Antrenörü Burak Gören, Denizli ekibi karşısında sergilenen oyun ve galibiyetten memnun olduğunu dile getirirken, zamanla daha iyi seviyeye geleceklerini ifade etti.

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