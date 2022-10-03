Alkışlar Altay’a

Spor Toto 1. Lig'de evinde lider Eyüpspor'la golsüz berabere kalan Altay, futboluyla tam not aldı. Ligin en pahalı ekibi karşısına, maliyeti en düşük ekip olarak çıkan İzmir ekibi altın değerinde bir puan kazandı. İstanbul temsilcisi önünde galibiyeti kaçıran siyahbeyazlıları taraftarları bağrına bastı. Son 4 maçta 6 puana ulaşan Altay, bileğinin bükülmediği seride kalesinde sadece bir gol gördü.

"GURUR DUYUYORUM"

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, "Gerçekten futbolcularım karakterlerini, ruhlarını sahaya yansıttılar. Galip gelebilirdik. Forvetimiz 38, sonradan oyuna giren oyuncu 41 yaşında. Bu yüzden ben hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum" dedi.