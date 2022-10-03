Buca 1928 patladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928, farklı Serik Belediyespor galibiyetiyle kendine geldi. Ligde son iki maçını beraberlikle kapatan sarı-lacivertliler, deplasmanda kendisi gibi Play-Off yarışı veren Antalya ekibini 5-1 yenerek patlama yaptı. Bucaspor 1928, Serik önünde geride kalan 6 haftada kaydettiği gol sayısından fazlasını da atmayı başardı. Bu süreçte rakip ağları 4 kez havalandıran Bucaspor 1928, Akdeniz ekibi karşısında tam 5 gol bularak kendini aştı. Geçen sezon Serik Belediyespor'u çalıştıran Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, görkemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. İyi bir oyun ortaya koyup farklı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "2 hafta üst üste berabere kaldık. Ancak bu galibiyetle yeniden çıkışa geçeceğiz. Seri başlatmak istiyoruz. Zirve yarışında her zaman var olacağız" diye konuştu.



■ BERKE ÖZBAY

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