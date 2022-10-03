Derbide ses yok

Süper Lig'de sonucu merakla beklenen derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı: 0-0. 9. dakikada Szalai'nin pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Valencia'nın çapraz pozisyondan plase vuruşunda top yandan auta çıktı. 31'de Muleka'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top ceza yayı önündeki Salih'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağa Tayyip'in altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu yandan dışarıya gitti. 32'de Pedro'nun ceza sahasına derinlemesine gönderdiği pasta Valencia sol çaprazda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda Ersin gole izin vermedi.



DİREĞE TAKILDI

78'de Ghezzal'in ortasında Weghorst dokunmaya çalıştı. Bu oyuncunun ıskaladığı top Altay'ın ellerinde kaldı. 87'de Rosier'in kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Weghorst'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği yanından auta çıktı. Maç 0-0 bitti.





BİRLİKTE İZLEDİLER

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi birlikte izledi.

11 İSMİN İLK DERBİ HEYECANI

Beşiktaş'ta 7 futbolcu ilk kez derbi maçta görev aldı. Transfer döneminde kadroya dahil edilen Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Masuaku, Muleka, Dele Alli, Redmond ve Weghorst, Türkiye kariyerlerindeki ilk derbi maçına Fenerbahçe karşısında çıktı. Fenerbahçe'de ise 4 futbolcu derbi heyecanı yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte, Gustavo, Lincoln, Arao ve Joao Pedro, Beşiktaş karşılaşması ile Türkiye'deki ilk derbilerinde 11'de görev aldı.

GEDSON İLK KEZ YEDEK SOYUNDU

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Gedson Fernandes, ilk kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sezon başında kadroya dahil edilen Gedson Fernandes, ilk 7 maçta teknik direktör Valerien Ismael'in değişmezleri arasına girmiş ve bütün maçlara ilk 11'de başlamıştı. Portekizli orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez kesik yedi.

GHEZZAL KADRODA

BEşiktaş'ta sakatlığını atlatan Cezayirli yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maç sonra maç kadrosuna dahil edildi. Tecrübeli futbolcu 72. dakikada Dele Alli'nin yerine oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılarda sezon başında Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nathan Redmond ise ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Serdar Aziz 75 gün sonra formasına kavuştu.

İKİ HOCA DA DEĞİŞTİRDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, ligin 7. haftasında İstanbulspor ile 2-2 berabere biten karşılaşmanın 11'inde 2 değişikliğe gitti. Fransız teknik adam; Gedson Fernandes'in yerine Dele Alli, N'Koudou'nun yerine ise Redmond'u ilk 11'de sahaya sürdü. Fenerbahçe

Teknik Direktörü Jorge Jesus ise Alanyaspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Jesus; Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Emre Mor'u yedek soyundururken, yerlerine Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Lincoln Henrique'ye forma verdi.