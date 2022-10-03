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Haberler Spor Göztepe’de sert uyarı

Göztepe’de sert uyarı

Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu, Pendik maçı sonrası futbolculara aba altından sopa gösterdi.

3.10.2022

Göztepe’de sert uyarı
Spor Toto 1. Lig'de milli ara dönüşü çıktığı Pendikspor deplasmanından 3-0'lık şok yenilgi ile ayrılan Göztepe'de, teknik heyetten futbolculara sert uyarı geldi. Pendik maçı öncesi Ekrem Dağ ile teknik heyete dahil olan Şakir Özkayımoğlu, Pendik maçı sonrası futbolcuları eleştirdi. Özkayımoğlu, "Kötü günümüzdeydik. İstediğimiz hiçbir şeyi sahaya yansıtamadık. Rakibin 2. golü sonrası demoralize olduk. Şimdi önümüzde BAY haftası var. En kısa sürede toparlanacağız. Bunun üstesinden geleceğimize eminiz. Elimizi taşın altına koymak zorundayız. Göztepe armasının farkındalığını hisseden, hissettiren oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Göztepe yönetimi ve camiası bu yenilgiyi hiç hak etmiyor. Bu durumun üstesinden gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
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