G.Saray’da flaş iddia

Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanırken hafif sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadığı öne sürülen Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınından Teleshow'un haberine göre yıldız oyuncunun eşi Wanda Nara için Arjantin'e gittiği ortaya çıktı. Özel hayatındaki sorunlar sebebiyle ülkesine uçan Icardi'nin eşiyle görüşmek istediği ancak Wanda Nara'nın oyuncuyu eve almadığı belirtildi. Nara'nın korumaları da Icardi'yi zorluk çıkarmaması konusunda uyarıp evden uzaklaştırdı.



BURUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bilindiği üzere G.Saray teknik direktörü Okan Buruk, A.Demir maçı sonrası basın toplantısında Icardi'nin kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruya; "Arka adalesinde bir sorun olmuştu. Son idmanda durumuna baktık ama ağrısı devam ediyordu. Geçen haftası pek iyi geçmedi. Sadece saha içi değil, özel hayatında da iyi geçmeyen bir hafta oldu onun için. Ağrısı da devam edince kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizimle birlikte olacaktır." demişti.

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