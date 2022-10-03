KSK yine kayıp

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, deplasmanda Hacettepe 1945'e yenilerek yara aldı: 2-1. Mücadelenin 16. dakikasında Hacettepe 1945 atağında Alperen soldan savunma arkasına sarktı. Sert şutunda kaleci Yusuf üzerine gelen topu yumrukladı. 40'ta Onur soldan son çizgiye kadar indi. Ön direğe koşan Emre'ye çıkardı. Emre topa gelişine ayağının dışı ile vurdu ancak çerçeveyi bulamadı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



İKİNCİ YARI YIKILDI

İkinci yarıya Karşıyaka daha baskılı başladı. 51'de Kerem, 63'te de Özgür kafa vuruşlarında KSK gol bulamadı. 65'te geriden atılan topta savunma arkasına sarkan Alperen boş pozisyonda ağları sarstı: 1-0. 88'de bir kez daha sahneye çıkan Alperen takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 90+3'te Karşıyaka Fatih Taşdelen ile farkı bire indirse de mücadele İzmir temsilcisinin 2-1 yenilgisiyle bitti.



BARIŞ DIŞARI FURKAN İÇERİ

Karşıyaka Teknik Direktör Erman Güraçar, Hacettepe 1945 deplasmanında bir önceki Şile Yıldız maçına göre on birde tek değişikliğe gitti. Güraçar, savunma, orta alan ve ileri uçta istikrarı korurken, Şile maçına on birde başlayan kanat oyuncusu Namık Barış'ın yerine İhsan Furkan'ı tercih etti. Ancak İhsan Furkan'ın olumsuz performansı sonrası ikinci yarının başında oyuna Namık girdi. Güraçar'ın ileri uçta tercihi yine Emre Gemici oldu.

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