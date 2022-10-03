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Manisa tam gaz

Spor Toto 1. Lig’de son haftalarda yenilgi yüzü görmeyen siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına rağmen Adana engelini Adem, Gakpa (P) ve Ayberk’in golleriyle geçti zirve yarışındaki rakiplere gözdağı verdi.

3.10.2022

Manisa tam gaz
Spor Toto Birinci Lig'de oynadığı son dört maçta bileği hiç bükülmeyen Manisa Futbol Kulübü, kendi sahasında Adanaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. 27. dakikada Ahmethan rakiplerini ve ceza sahası içinde kaleci M.Birkan'ı geçerek topu boş kaleye gönderdi: 0-1. 39'da Fırat'ın sağ kanattan yerden yaptığı sert ortaya ceza sahası içinde yükselen Adem Büyük'ün şutu direkten geri döndü. Topa yeniden yükselen Adem bu sefer topu ağlarla buluşturdu 1-1. 45+3'te Gakpa, Evren'in müdahalesiyle yerde kaldı. Önce oyunu devam ettiren hakem Mehmet Türkmen daha sonra VAR'a gitti. VAR incelemesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 45+7'de Gakpa, topu kaleci Hasan'ın sağından ağlara gönderdi: 2-1. 56'da Nizamettin'in serbest vuruşunda Ayberk'in kafayla dokunuşu ağlara gitti: 3-1. 73'te Domgjoni'nin Ahmethan'a yaptığı müdahalede hakem Kosovalı oyuncuya direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı. 76'da ceza sahasında Burak'ın yerde kalması üzerine penaltı geldi. 78'de Ahmethan, topu M.Birkan'ın olduğu köşeden ağlarla buluşturdu: 3-2. Maç 3-2 sona erdi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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