Manisa tam gaz

Spor Toto Birinci Lig'de oynadığı son dört maçta bileği hiç bükülmeyen Manisa Futbol Kulübü, kendi sahasında Adanaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. 27. dakikada Ahmethan rakiplerini ve ceza sahası içinde kaleci M.Birkan'ı geçerek topu boş kaleye gönderdi: 0-1. 39'da Fırat'ın sağ kanattan yerden yaptığı sert ortaya ceza sahası içinde yükselen Adem Büyük'ün şutu direkten geri döndü. Topa yeniden yükselen Adem bu sefer topu ağlarla buluşturdu 1-1. 45+3'te Gakpa, Evren'in müdahalesiyle yerde kaldı. Önce oyunu devam ettiren hakem Mehmet Türkmen daha sonra VAR'a gitti. VAR incelemesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 45+7'de Gakpa, topu kaleci Hasan'ın sağından ağlara gönderdi: 2-1. 56'da Nizamettin'in serbest vuruşunda Ayberk'in kafayla dokunuşu ağlara gitti: 3-1. 73'te Domgjoni'nin Ahmethan'a yaptığı müdahalede hakem Kosovalı oyuncuya direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı. 76'da ceza sahasında Burak'ın yerde kalması üzerine penaltı geldi. 78'de Ahmethan, topu M.Birkan'ın olduğu köşeden ağlarla buluşturdu: 3-2. Maç 3-2 sona erdi.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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