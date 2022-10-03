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Milli takım doludizgin

Ampute Futbol Dünya Kupası A Grubu 2. maçında ay-yıldızlılar, Liberya’yı farklı yenerek 2’de 2 yaptı.

3.10.2022

Milli takım doludizgin
Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A grubu ikinci maçında Liberya'yı 5-0 yendi. Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ev sahibi Türkiye, A grubundaki ikinci maçında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde Liberya'yla karşılaştı. Maça iyi başlayan Türkiye, Ömer Güleryüz'ün ceza sahası içinde topu yerden köşeye göndermesiyle 1-0 öne geçti. Ömer Güleryüz, 26. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ve ilk yarı 2-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren milliler, 30. dakikada Ömer Güleryüz ile bir gol daha buldu. Maçın 36. dakikasında Muhammet Yeğen ve 45. dakikada Savaş Kaya ile fileleri havalandıran Türkiye, Liberya'yı 5-0 mağlup etti. Ampute Futbol Milli Takımı, ilk maçında da Fransa'yı 3-0 yenmişti. Milliler, A Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında bugün saat 20.00'de Haiti ile karşılaşacak.
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