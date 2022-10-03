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Haberler Spor Pınar Karşıyaka beğeni topladı

Pınar Karşıyaka beğeni topladı

3.10.2022

Pınar Karşıyaka beğeni topladı
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçında evinde ligin yeni takımı Manisa BŞB'yi 79-76 yenen Pınar Karşıyaka sezona mutlu başladı. Başantrenör Ufuk Sarıca maç sonunda, "Bizim bu sezon 12 yeni oyuncumuz var. Takımı komple değiştirdik diyebiliriz. Dolayısıyla yeni bir grubuz. Bazı oyuncularımızla sadece birkaç idman yapabildik. Böyle bir yapıyla sezona başladık. Yolda büyüyen bir takım olacağız. Bence potansiyeli olan bir takımız ve zamanla çalışmalar bizi daha iyi yapacak. Sezon başları zordur, kazandığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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