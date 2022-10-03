Sarı-kırmızılılardan takıma tepki yağıyor

SPOR Toto Süper Lig'den geçen sezon düştükten sonra, yeni sezona yeni yönetim ve yenilenen kadrosuyla başlayan Göztepe ilk 7 haftada hayal kırıklığı yarattı. Ligde 7 haftada iki galibiyet alan ve son üç deplasman maçını da kaybeden Göz-Göz, Pendik maçı sonrası taraftarların yoğun eleştirilerine maruz kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, sahada forma giyen futbolcuları hedef alırken yorumlarıyla yönetimi de eleştirdi. Özellikle kaleci Ekrem, Dino, Yalçın ve Yasin'e büyük tepki oluştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar; "Kadro mühendisliği harika, geçen seneyi aratmıyor", "Kansertepe", "İzmir'e dönmeyin", "Çıkmaya değil, düşmemeye oynadığımızı kabullenme zamanı" yorumlarıyla üzüntülerini dile getirdiler.

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