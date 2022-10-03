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Haberler Spor Trabzonspor geç açılıyor

Trabzonspor geç açılıyor

3.10.2022

Trabzonspor geç açılıyor
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada ikinci yarıda attığı gollerle Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor, sonradan açılıyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Kupa, Spor Toto Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 karşılaşmaya çıktı. Karadeniz ekibi, oynadığı 13 karşılaşmanın sadece 2'sinde gol kaydedemezken rakip fileleri 22 kez havalandırmayı başardı. Trabzonspor, bu gollerin 14'ünü maçların ikinci yarısında atarken 8 kez de ilk yarıda fileleri havalandırdı. Trabzonspor, ligde 8 maçta 16 puan toplarken 12'sini ikinci yarıda kaydettiği puanlarla aldı. İlk 8 hafta sonunda 5 galibiyeti bulunan bordo-mavililer, 4 galibiyeti ikinci yarıda attığı gollerle elde etti.
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