İyi başla Karşıyaka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne Manisa Büyükşehir Belediyespor galibiyetiyle başlayan Pınar Karşıyaka, bugün Avrupa'da FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki sezonun ilk maçında Yunan ekibi AEK'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.30'da başlayacak. İzmir temsilcisi çift devreli lig usulü oynanacak grupta ilk sırayı elde ederek adını direkt son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

Son sırayı elde eden takımın Şampiyonlar Ligi'ne veda edeceği grupta ikinci ve üçüncü basamağı elde eden ekipler ise son 16 için Play- In oynayacak. Bu sezon yenilediği kadrosuyla hedefini Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk olarak belirleyen Karşıyaka, 2021'de final oynadığı organizasyona geçen sezon Play-In'de veda etmişti. Avrupa'da 13'ü üst üste olmak üzere 26 sezon Türkiye'yi temsil eden Pınar Karşıyaka, şimdiye kadar 10 farklı organizasyonda çıktığı 247 maçta 133 galibiyet, 112 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

ÖNCELİKLİ HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK

PINAR Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, kendilerini çekişmeli maçların beklediğini ve öncelikle ilk gruptan çıkmak istediklerini söyledi. Sarıca, "Bizim öncelikli hedefimiz bu ilk grubu aşabilmek. Eğer son 8'e kalabilirsek ondan sonrası zaten çok daha net koşulacak bir hale gelecek ama geçen sene yaptığımız hatayı yapmayalım. Gruptaki 3 takımla çok iddialı bir ortam olacak, çok çekişmeli maçlar oynanacak" dedi.