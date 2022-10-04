Manisa FK havaya giriyor

SPOR Toto 1. Lig'de evinde Adanaspor'u gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-2 yenen Manisa Futbol Kulübü, zirve yarışına ortak oldu. Üst üste aldığı iki beraberliğin ardından galip gelen siyahbeyazlılar puanını 11'e çıkarıp 6. sıraya adını yazdırdı. Son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Manisa temsilcisi zirvedeki rakiplerine de gözdağı verdi. Altaş Denizlispor'u 3-2, Samsunspor'u 1-0, Adanaspor'u 3-2 yenen, Yeni Malatyaspor'la 2-2 ve Bodrumspor'la 1-1 berabere kalan Manisa FK, gözünü 14 puanla ikinci sırada yer alan Eyüpspor'la oynayacağı kritik mücadeleye çevirdi. Sadece 1 mağlubiyet alan Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş, "Mağlup duruma düştüğümüzde maçı bırakmadık. Pozisyonlar bulacağımızı iddia etmiştik. Bunu doğru yapınca ortaya çok güzel pozisyonlar çıktı ve öne geçtik. Hava aşırı sıcaktı, planlama yaparken bu faktörleri düşünmeleri gerekir. Bu yarışta biz de varız" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK