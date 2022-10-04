Milliler zorlamadı

AMPUTE Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası A Grubu'ndaki son maçında Haiti ile 1-1 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda B Grubu'nu ikinci sırada bitiren Meksika ile eşleşti. Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası A Grubu'ndaki 3'üncü maçında Haiti ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 15'inci dakikada konuk ekip Redondo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Milliler, bu gole 23'üncü dakikada Kemal Güleş ile cevap verdi ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda iki takımda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla grubu ikinci sırada bitiren milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Meksika ile eşleşti. Son 16 turu karşılaşması yarın saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

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