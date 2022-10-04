Tat vermediler

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hem futbol hem de gol açısından (0-0) kısır geçerken, oynanan oyun tat vermedi. Ligin en çok gol atan, en fazla pozisyona giren takımları, derbide karşı karşıya gelince futbolseverler farklı şeyler bekledi ancak beklenen olmadı ve ortaya keyifsiz bir derbi çıktı. Mücadele toplam 11 kez ofsayt pozisyonuyla dururken, Beşiktaş ilk yarıda altı, maç genelinde ise yedi kez ofsayta takıldı. Bu, siyah-beyazlılar adına hem ilk yarı hem de maç genelinde sezon rekoruydu. Beşiktaş'ın tek isabetli şutu da 90. dakikada Tayfur Bingöl'den geldi. Karşılaşmada toplam 35 kez faul düdüğü çalması sebebiyle tempo yükselmedi, top sadece 47 dakika oyunda kaldı.

AVRUPA BASINI DA YAZDI

Derbi Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. Fransa basını, "Beşiktaş ve Fenerbahçe, taraftarı uyuttu" derken, Alman basını "Beşiktaş ve Fenerbahçe, sıkıcı bir derbi yaptı" başlığını attı. Portekiz basını ise "Jesus'un ilk derbisi, 1995'ten bu yana devam eden bir seriyi sonlandırdı" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DOLMABAHÇE'DE KAZANAMIYOR

FENERBAHÇE, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı. Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı. Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla elde etmişti.

ÇİNCE YAZIYA TEPKİ YAGIYOR

BEŞİKTAŞ ve F.Bahçe arasında oynanan dev derbide Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlandı. Reklam panolarına hem Türkçe hem de Çince yansıtılan "Çin Halk Cumhuriyeti'nin 73. yıldönümünü gönülden kutluyoruz!" yazısı büyük tepki çekti. Futbolseverler Çin'de Uygur Türklerine yapılan zulmü hatırlatarak bu yapılan kutlamaya bir anlam veremediğini ifade etti.