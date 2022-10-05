Arkas Spor evinde Altekma gurbette

2022-2023 sezonuna Altekma galibiyetiyle giren Arkas Spor, 2. hafta mücadelesinde bugün Tokat Belediye Plevne'yi ağırlayacak. Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki maç saat 17:00'de başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden galibiyetle başladıkları sezonu galibiyetle sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Altekma'dan sonra Tokat Belediye Plevne'yi de mağlup etmek istiyoruz. Tüm İzmir seyircisini salona bekliyoruz" dedi. Altekma ise Cizre Belediyespor'a konuk olacak. Şırnak Salonu'nda oynanacak mücadele 13.00'te başlayacak.

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