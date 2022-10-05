  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Arkas Spor evinde Altekma gurbette

Arkas Spor evinde Altekma gurbette

5.10.2022

Arkas Spor evinde Altekma gurbette
2022-2023 sezonuna Altekma galibiyetiyle giren Arkas Spor, 2. hafta mücadelesinde bugün Tokat Belediye Plevne'yi ağırlayacak. Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki maç saat 17:00'de başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden galibiyetle başladıkları sezonu galibiyetle sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, "Altekma'dan sonra Tokat Belediye Plevne'yi de mağlup etmek istiyoruz. Tüm İzmir seyircisini salona bekliyoruz" dedi. Altekma ise Cizre Belediyespor'a konuk olacak. Şırnak Salonu'nda oynanacak mücadele 13.00'te başlayacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA