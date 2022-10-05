Göz-Göz’ün en kötü sezonu

Spor Toto Birinci Lig'de yeni yönetimi ve tamamen yenilenen kadrosuyla sezona son derece kötü bir başlangıç yapan Göztepe, hücum hattında en kısır sezonunu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde ilk 7 haftayı geride bıraktığı ligde 8 puanda Play-Off hattının dışında kalırken rakip fileleri sadece 4 kez sarsabildi. Sarı-kırmızılıların, oynadığı futbol da tatmin etmezken, gol yollarında da son 10 yılın en verimsiz takımı oldu.

Göztepe, yedi haftalık dönemde iki gol bulduğu 2012-2013 sezonundan bu yana ilk kez hücum hattında kısır bir görüntü sergiledi. Sarı-kırmızılılar, 1. Lig'de mücadele ettiği söz konusu dönemde sezon sonunda küme düşerek Spor Toto 2. Lig yolunu tutmuştu.

ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR

İlk yedi haftalar göz önüne alındığında ise sarı-kırmızılılar en verimli döneminde, Süper Lig'e ilk çıktığı 2017-2018 sezonunda 14 gol atmıştı. Göztepe'nin bu sezon attığı 4 golün 2'sini orta saha Yasin Öztekin kaydederken, bir gol kanat oyuncusu Mamah, bir gol de forvet Hüsamettin'den geldi.

SARI-KIRMIZILILARDA SAKATLAR DÖNECEK

Göztepe, son Pendikspor maçına sakatlığı bulunan Palmer, Gottwalt ve Emre Çolak'tan yoksun çıkarken, Yalçın Kayan da sakatlanarak oyun dışında kalmıştı. Orta alanda forma giyen oyuncuların sakatlığı teknik ekibin canını sıkarken, haftayı bay olarak geçirecek olan Göz- Göz'e bu ara ilaç gibi gelecek. Sarı-kırmızılılarda Emre Çolak dün takımla idmanlara başlarken, Palmer, Yalçın ve Gottwalt'ın da bir an önce takıma dönmeleri için seferberlik başladı. Bu arada Pendikspor karşılaşması öncesinde Ali Akman'ın gıda zehirlenmesi geçirdiği, bu nedenle kadroda olmasına rağmen oyuna alınmadığı öğrenildi.

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