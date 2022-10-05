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Haberler Spor İZVAK ve TFF’den iki anlamlı ziyaret

İZVAK ve TFF’den iki anlamlı ziyaret

5.10.2022

İZVAK ve TFF’den iki anlamlı ziyaret

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya ve TFF Fair-Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Üyesi Ali Erten, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret etti. Aynı zamanda altı yıldır İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkan ve Başkan Vekilliği görevlerini sürdüren Erten ve Papatya, Köşger ve Şahne'ye milli takım forması hediye ettiler.

TFF'nin çalışmaları ve İzmir'de hayata geçirmeyi planladığı bazı projeler konusunda Köşger ve Şahne'ye bilgi sunan Talat Papatya ve Ali Erten; "Ortak akıl ile kentimize ve asırlık kulüplerimize daha fazla imkan ve katkı sağlamaya çalışacağız" dediler.

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