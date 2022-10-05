Manisa FK’da Gakpa sevinci

SPOR Toto 1. Lig'de son 5 maçında bileği bükülmeyen ve 11 puan toplayarak 6. sıraya kadar yükselen Manisa Futbol Kulübü'nde, Marvin Gakpa sevinci yaşanıyor. Geçen sezon Fransa 2. Lig ekibi Paris'ten transfer edilen ve 30 maçta 9 gol, 4 asistlik performansıyla dikkat çeken 29 yaşındaki Fransız hücum oyuncusu, Adanaspor maçında siftah yaptı. Manisa FK'nın ligdeki 6 maçına da ilk 11'de başlayan Gakpa, Adanaspor maçında penaltıdan fileleri havalandırarak siyahbeyazlı forma ile bu sezonki ilk golünü kaydetti.

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