Altay’dan örnek hareket

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Sportif Direktör Tuna Üzümcü ile futbolcular İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Marco Paixao, Tugay Gündem ve Yusuf Tekin, 2 yaşındaki SMA hastası minik Caner'e destek olmak adına ailesinin düzenlediği etkinliğe katıldı. Gaziemir Belediyesi Sahası'nda düzenlenen etkinlikte futbolcuların imzaladığı Altay formaları, Caner Menekşe'nin tedavisine katkı sağlanması için ailesine teslim edildi. Formaların, "Caner'e Umut Ol" kampanyası ile internet üzerinden açık artırma yoluyla satılacağı ve elde edilecek gelirin tedavi masrafları için kullanılacağı öğrenildi. Tuna Üzümcü, "Umarım formalarımız Caner'in tedavisine az da olsa destek olur. Caner'i sağlığına kavuştuğunda tesislerimizde futbolcularımızla futbol oynarken görmek tek arzumuz" dedi. İbrahim Öztürk, "SMA, tedavisi mümkün olan bir durum. Önemli olan miktar değil, herkes gücünün yettiği kadarıyla destek olursa bu işi başarabiliriz" diye konuştu. Paixao da taraftardan destek isteyerek, "Ben de babayım. Çocuklar anne ve babaları için çok değerli. Haydi büyük taraftar şimdi Caner'e destek ol" çağrısında bulundu. Destek olmak isteyenler "CANER" yazıp 2330'a SMS atabilirler.

DİĞER