Altınordu kalesini savunamıyor

Spot Toto 1. Lig'de Süper Lig hedefiyle başladığı sezonda ateş hattına demir atan Altınordu, savunmada büyük zafiyet yaşıyor. İzmir temsilcisi oynadığı 6 maçta galibiyet yüzü göremezken, ligin en fazla gol yiyen ekiplerinin de başında geldi. Kalesini bir türlü gole kapatamayan kırmızı-lacivertliler, 18. sırada yer alan ve 16 golle en fazla golü kalesinde gören takım konumundaki Yeni Malatyaspor'un ardından yediği 12 golle ikinci sırada geliyor. G.Birliği'nden 3, Sakarya'dan 2, Bolu, Pendik ve Göztepe'den 1'er, son olarak karşılaştığı Keçiören'den ise 4 gol yiyen Altınordu, savunma sorununu geçen sezondan beri çözüme kavuşturamadı. İzmir temsilcisi geçen sezonu da küme düşen son sıradaki Balıkesir'in (77) ardından ligi en fazla gol yiyen ikinci takım (66) olarak tamamlamıştı.



■ BERKE ÖZBAY

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