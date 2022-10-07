  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altınordu kalesini savunamıyor

Altınordu kalesini savunamıyor

Henüz galibiyeti bulunmayan İzmir ekibi, 6 maçta 12 gol yedi en çok gol yiyen 2. takım oldu.

7.10.2022

Altınordu kalesini savunamıyor
Spot Toto 1. Lig'de Süper Lig hedefiyle başladığı sezonda ateş hattına demir atan Altınordu, savunmada büyük zafiyet yaşıyor. İzmir temsilcisi oynadığı 6 maçta galibiyet yüzü göremezken, ligin en fazla gol yiyen ekiplerinin de başında geldi. Kalesini bir türlü gole kapatamayan kırmızı-lacivertliler, 18. sırada yer alan ve 16 golle en fazla golü kalesinde gören takım konumundaki Yeni Malatyaspor'un ardından yediği 12 golle ikinci sırada geliyor. G.Birliği'nden 3, Sakarya'dan 2, Bolu, Pendik ve Göztepe'den 1'er, son olarak karşılaştığı Keçiören'den ise 4 gol yiyen Altınordu, savunma sorununu geçen sezondan beri çözüme kavuşturamadı. İzmir temsilcisi geçen sezonu da küme düşen son sıradaki Balıkesir'in (77) ardından ligi en fazla gol yiyen ikinci takım (66) olarak tamamlamıştı.

■ BERKE ÖZBAY
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA