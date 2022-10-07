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Aradan sonra kritik viraj

Sarı-kırmızılılar gelecek haftadan itibaren üst üste kendisine puan olarak yakın ve alt sıralardaki rakiplerle oynayacak. Göz-Göz üçte üç yapıp çıkışa geçmeye çalışacak

7.10.2022

Aradan sonra kritik viraj

Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 7 haftadan sadece 8 puan çıkartabilen Göztepe'de çıkış hesapları yapılırken, haftayı maç yapmadan geçecek sarı-kırmızılı ekibi gelecek haftadan itibaren kritik bir viraj bekliyor. Teknik heyette değişikliğe giden İzmir ekibi ara sonrası üst üste kendisine puan olarak yakın olan ve alt sıralardaki rakiplerle mücadele edecek. Bu periyottan üçte üç yaparak çıkmayı hedefleyen Göz-Göz ilk olarak 16 Ekim'de kendisinin bir puan önünde bulunan Tuzlaspor'u konuk edecek.

ÖNCE MALATYA SONRA DENİZLİ
Göztepe, bu mücadeleyi kayıpsız atlatma planı yaparken ardından son iki sırayı paylaşan rakiplerle karşılaşacak. 18. sıradaki Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan sarı-kırmızılılar ardından Ege derbisinde son sıradaki Denizlispor ile kozlarını paylaşacak. Kadrosunda değişiklik yapmayı düşünen ekibin savunma ve hücum hattındaki rotasyonlarla lige yeniden tutunup iddiasını kanıtlaması bekleniyor.

16 MAÇTIR 1 GOLÜN ÜSTÜNE ÇIKAMADI
Göztepe geçen sezon mücadele ettiği Süper Lig'deki son 9 maç dahil olmak üzere oynadığı lig maçlarında en fazla 1 gol kaydedebildi. En son geçen sezon 4-2 yenildiği Trabzon'a 2 gol birden atmayı başaran sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 16 maçıı 8'inde gol atamazken, 8 randevuda ise 1 gol atabildi. Bu maçların sadece 2'sini kazanan ekip 11 maçı kaybetti, 3 karşılaşmadan ise 1 puan alabildi.

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