Başakşehir takıldı

UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. maçında Başakşehir, deplasmanda Letonya ekibi RFS ile golsüz berabere kaldı: 0-0. 17. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Saric'in şutu kaleyi bulmadı. 56'da savunmasının arkasına atılan topu kontrol eden ve ceza sahasına giren Ilic'in yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. 77'de Deniz Türüç son çizgiden altı pas önüne gönderdiği topa Mahmut Tekdemir ayak içiyle kaleye gönderdi. Kaleci Steinbors ayağıyla golü önledi, boşta kalan topu savunma kornere gönderdi. Maç 0-0 sona erdi.

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