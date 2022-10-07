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Haberler Spor Beraberlik sezonu

Beraberlik sezonu

Bu sene oynanan maçların dörtte birinde eşitlik bozulmadı. 2022-2023 sezonunda şu ana kadar oynanan 547 maçta 147 beraberlik çıktı. Birinci Lig yüzde 38.1'le zirvede yer aldı İkinci Lig'de Nazilli Belediye, Bucaspor 1928 (4), Üçüncü Lig'de Akhisarspor, Bergama FK, Efeler 09 FK (4) ilk sırada

7.10.2022

Beraberlik sezonu

Türkiye'deki profesyonel liglerde 2022-2023 sezonunda beraberlikler dikkat çekiyor. Bu sezon şimdiye kadar oynanan 547 maçtan 147'sinde eşitlik bozulmadı. Karşılaşmaların yüzde 26.9'u yani dörtte biri berabere biterken, 1. Lig karşılaşmaların en çok berabere bittiği lig olarak dikkat çekti. Süper Lig'de (72 maçta 17 beraberlik) 23.6 oran elde edilirken Sivasspor 4 beraberlikle zirvede. Spor Toto 1. Lig (63 maçta 24 beraberlik) 38.1'lik yüzdeyle bu alanda en çok berabere kalınan lig. Samsunspor ve Adanaspor 4'er beraberlikle bu alanda da en üst basamakta yer alıyor.

ŞİLE YILDIZSPOR ZİRVEDE
2. Lig Beyaz Grup'ta (72 maçta 22 beraberlik) 30.1'lik bir yüzde hakim. Tarsus 5, Nazilli Bld, Amed, Şanlıurfaspor, Ankaraspor, Arnavutköy Belediye 4'er beraberlikle üst sıralarda. Kırmız Grup'ta (80 maçta 29 beraberlik) ise oran 36.3 oldu. Karacabey Belediye, Sarıyer, Kırşehir SK, Serik Belediyespor, Kırklarelispor, 1928 Bucaspor, 1461 Trabzon, Vanspor FK, Kastamonuspor'un 4'er beraberliği var. 3. Lig 1. Grup'ta (90 maçta 15 beraberlik) 16.7 oran elde edilirken, Şile Yıldızspor 5 maçını da beraberlikle tamamlamıştı.

EGE TAKIMLARI EN ÜSTTE
Spor Toto Üçüncü Lig İkinci Grup'ta (85 müsabakada 13 beraberlik) 15.3 oran varken, Gümüşhanespor 4 beraberlikle dikkat çekiyor. 3. Grup'ta (85 maçta 25 beraberlik) 29.4'lük beraberlik yüzdesi var. Akhisarspor, Efeler 09 FK, Bergamaspor FK, Siirt Özel İdarespor, Fatsa Belediyespor 4'er beraberlikle en üst sırada.

ÜMİT YÖNEY

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