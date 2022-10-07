Buca fırtınası

2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 5-1 mağlup ettikten sonra önceki gün de evinde Sarıyer'i 3-1 yenen Bucaspor 1928, bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet elde etti. Son 2 randevuda rakip fileleri 8 kez sarsan Buca ekibi, skorer oyunuyla rakiplerine gözdağı verdi. Bucaspor 1928, bu performansıyla zirve yarışında iddiasını ortaya koydu. Seyircisi önünde 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-1'lik zaferle ayrılan sarılacivertliler, 16 puana ulaşıp bir basamak tırmanarak 3'üncü sıraya yükseldi. İzmir ekibi, lider İskenderunspor'la arasındaki 5 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik elde eden Bucaspor 1928, Play-Off hattında yer alan namağlup 3 takımdan biri konumunda. İzmir temsilcisi, 9 Ekim Pazar günü konuk edeceği Kırklareli'yi de yenerek yoluna fire vermeden devam etmek istiyor.

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