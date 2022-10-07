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Haberler Spor Fethiyespor ağır yara aldı

Fethiyespor ağır yara aldı

7.10.2022

Fethiyespor ağır yara aldı
Spor Toto İkinci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon iç sahada farklı deplasmanda farklı grafik ortaya koyan Fethiyespor, evinde ilk kez teslim olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Daha önce iç sahada oynadığı 3 maçı da kazanan, deplasmanda ise galibiyeti bulunmayan Muğla temsilcisi, evindeki hafta içi mesaisinde Ankara Demirspor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Grupta 8 maç sonunda 10 puanla 12. sırada kalan Fethiyespor, pazar günü zorlu Kocaelispor deplasmanına çıkacak.
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