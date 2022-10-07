Haaland İzmir’de de sahne aldı

İNGİLİZ devi Manchester City'e transfer olup, attığı gollerle rekorları altüst eden 22 yaşındaki Erling Braut Haaland, henüz yıldızı parlamadan önce İzmir'de amatör sahalarda boy gösterdi. Norveçli futbolcunun yolu 6 yıl önce İzmir'den geçti. Haaland, TFF tarafından Ege illerinde geleneksel olarak düzenlenen U16 Ege Kupası'na 2016 yılında Norveç U16 Milli Takımı kadrosunda katıldı. O dönem ülkesinde Bryne FC takımında forma giyen Haaland, 18-23 Ocak 2016 tarihleri arasındaki Ege Kupası'nda İzmir Atatürk Stadı'nın amatör maçların yapıldığı yan sahalarında 3 maçta oynadı. Haaland'ın kadrosunda yer aldığı Norveç, finalleri göremeden elendi. Yıldız futbolcu, o dönem Ege Kupası'nda 1-1 biten Çek Cumhuriyeti maçında Norveç U16 Milli Takımı adına tek golü attı.



REKORLARINA YENİSİNİ EKLEDİ

ÖTE yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı 22 maçta 28 gole imzasını koyan Erling Haaland, bu sayıya en genç yaşta ulaşan ilk futbolcu oldu. Norveçli yıldız, maç başına 1,27'lik gol ortalamasıyla organizasyon tarihindeki 98 takımdan daha iyi bir performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde 27'şer golü bulunan Rivaldo ve Luis Suarez'i geride bırakan Haaland, Ronaldo ve Messi'nin üzerine yerleşti.

DİĞER