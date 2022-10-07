Liverpool takipte

Galatasaray bu sezon Avrupa'da mücadele etmiyor ancak birçok Avrupa kulübü sarı-kırmızılı takımın gelecek vadeden yeteneklerini yakından takip ediyor. Süper Lig'in 7. haftasındaki G.Saray'ın Konya ile oynadığı maçı Liverpool gözlemcilerinin takip ettiği ortaya çıktı. İngiliz kulübünün scoutları passolig alarak maçı izlemek istedi ancak bilet bulamayınca Galatasaray kulübünden yardım istediler. Kulüp, Liverpool scoutuna yer ayarladı ve maçı tribünden izlemesini sağladı. Liverpool gözlemcilerinin Konya maçına 11'de başlayan Sacha Boey, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Nelsson'un performansını takip ettiği öğrenildi.



'G.SARAY'IN PEP'İ OLACAĞIM'

Bu arada 1905 G.Saraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) 'Aylık Bölge Toplantısı' "Arda Turan'a Veda" başlığıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Arda buradaki konuşmasında gelecekte yapmak istediklerine dair açıklamada bulunarak "Bir sistem hocası olmak istiyorum. Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiğini Galatasaray'a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim" dedi.