Manisa filesinde Kübra mutluluğu

MANİSA Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yetişen 2007 doğumlu voleybolcu Kübra Çapkın büyük gurur yaşattı. 15 branşta 5 binin üzerinde sporcuyu bünyesinde barındıran Manisa BŞB'de, yapılan yatırımların son adımında genç bir voleybolcu daha hem eğitim hem de spor kariyeri için önemli bir başarıya imza attı. Kulübün son olarak genç voleybol takımında forma giyen Kübra, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) bünyesindeki Voleybol Spor Lisesi'nin yetenek sınavını kazandı. 15 kişilik kontenjan için 155 aday ile birlikte ter döken Çapkın, Voleybol Spor Lisesi'ni kazandı. Kübra aynı zamanda 2. Lig'de yer alan Spor Lisesi'nin profesyonel takımında ve altyapıda da forma giyecek. Kübra Çapkın, Rümeysa Meral'in ardından 2022'de 2. Lig'de oynama fırsatı yakalayan 2. isim oldu.

CÜNEYT HASÇELİK