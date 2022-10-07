Menemen FK pes etmiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefindeki Menemen Futbol Kulübü, maçın bitiş düdüğü çalmadan pes etmiyor. Bu sezon 2 kez kaybeden İzmir temsilcisi, geride kalan 7 karşılaşmada yenik duruma düştüğü iki maçta da geri dönmesini bildi. Sarılacivertliler ligin üçüncü haftasında Menemen'de oynanan mücadelede 37. dakikada Taha'nın golüyle yenik duruma düşmesine rağmen 47'de Ferhat, 60'ta ise Ali'nin golüyle sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi. Aynı geri dönüşü sonraki hafta deplasmanda oynanan Bayburt Özel İdare karşısında da gerçekleştirmeyi başaran İzmir ekibi, 8. dakikada Kubilay'ın golüyle geriye düşmesine rağmen, 25'te Furkan (kendi kalesine) ve 42'de Enes'in ayağından bulduğu gollerle İzmir'e mutlu döndü.



■ BERKE ÖZBAY

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