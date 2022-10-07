  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemen FK pes etmiyor

Menemen FK pes etmiyor

7.10.2022

Menemen FK pes etmiyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefindeki Menemen Futbol Kulübü, maçın bitiş düdüğü çalmadan pes etmiyor. Bu sezon 2 kez kaybeden İzmir temsilcisi, geride kalan 7 karşılaşmada yenik duruma düştüğü iki maçta da geri dönmesini bildi. Sarılacivertliler ligin üçüncü haftasında Menemen'de oynanan mücadelede 37. dakikada Taha'nın golüyle yenik duruma düşmesine rağmen 47'de Ferhat, 60'ta ise Ali'nin golüyle sahadan 3 puanla ayrılmasını bildi. Aynı geri dönüşü sonraki hafta deplasmanda oynanan Bayburt Özel İdare karşısında da gerçekleştirmeyi başaran İzmir ekibi, 8. dakikada Kubilay'ın golüyle geriye düşmesine rağmen, 25'te Furkan (kendi kalesine) ve 42'de Enes'in ayağından bulduğu gollerle İzmir'e mutlu döndü.

■ BERKE ÖZBAY
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA