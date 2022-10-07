Potanın Tarzan’ı ‘Kartal’ avında

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) 2. haftanın açılış maçında bugün saat 19.00'da Beşiktaş Emlakjet karşısına çıkıyor. BSL'de tarihindeki ilk sezona Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda kıl payı 79-76 yenilerek başlayan yeşil-beyazlılar, taraftarıyla buluşacağı ilk maçta Beşiktaş Emlakjet'i yenip ilk galibiyetini almak istiyor. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. TBF'nin kararıyla bu sezon salonlara deplasman seyircileri alınmayacak. Mücadele beIN Sports 5 kanalından ekranlara gelecek.

HAYDİ MANİSA HALKI SALONA

Basketbol şube sorumlusu Bora Çaylan, Süper Lig'deki ilk iç saha maçı öncesi tüm Manisalılara çağrı yaparak, "Manisa'da oynanacak ilk Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Manisalıların takımlarını yalnız bırakmayacağına inancımız tam" dedi. Çaylan, "Süper Lig'deki ilk maçımızda Karşıyaka deplasmanında gelecek adına çok iyi sinyaller aldık. İyi oyunumuzun ve oyuncularımızın maç içindeki reaksiyonlarının karşılığını Beşiktaş maçında almak istiyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK