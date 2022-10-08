Ege’nin iki yüzü

1. Lig'de 7 hafta geride kalırken Ege takımlarının bazıları kendilerini zirve, bazıları ise düşme potasından kurtulma savaşının içinde buldu. Bodrum bir ara liderlik koltuğuna oturduğu ligde Play-Off hattının içinde yer alırken, Manisa FK da 7. sırada konumlanarak yarışın içinde kaldı.

Ancak, diğer 4 Ege ekibi için 2022-2023 sezonu iyi başlamadı. Dipteki sıralamada üç Ege ekibi yer aldı. Denizli 2 puanla son sıraya demir atarken, Altınordu ise istediği sonuçları alamadı ve 17. sıradan kurtulamadı.

İZMİR EKİPLERİ SANCILI

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Altay ise son 4 maçta yakaladığı çıkışa rağmen 6 puanla averajla 16. sırada yer alıyor. Haftayı bay geçecek Göztepe ise 8 puanla, ateş hattının 2 puan üzerinde yer alıyor.

Bu hafta sonu Denizli, Altınordu, Altay'ın oynayacağı maçlar büyük önem taşırken altındaki ekiplerin kazanmasıyla Göz-Göz irtifa kaybederek düşme hattına kadar gerileyebilir. Yarınki Y.Malatya-Erzurum maçının sonucu da alt sıraları yakından ilgilendiriyor.

BURAK HAKERLER