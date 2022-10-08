  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ege’nin iki yüzü

Ege’nin iki yüzü

Birinci Lig’de Ege takımları zirve ve kümede kalma yarışının içinde yer aldı. Bodrumspor ve Manisa FK, Play-Off hattında bulunurken Denizlispor, Altınordu ve Altay ise son 4 sırada konumlandı. Haftayı bay geçecek Göztepe düşme potasına çok yakın

8.10.2022

Ege’nin iki yüzü

1. Lig'de 7 hafta geride kalırken Ege takımlarının bazıları kendilerini zirve, bazıları ise düşme potasından kurtulma savaşının içinde buldu. Bodrum bir ara liderlik koltuğuna oturduğu ligde Play-Off hattının içinde yer alırken, Manisa FK da 7. sırada konumlanarak yarışın içinde kaldı.

Ancak, diğer 4 Ege ekibi için 2022-2023 sezonu iyi başlamadı. Dipteki sıralamada üç Ege ekibi yer aldı. Denizli 2 puanla son sıraya demir atarken, Altınordu ise istediği sonuçları alamadı ve 17. sıradan kurtulamadı.

İZMİR EKİPLERİ SANCILI
Geçen sezon Süper Lig'den düşen Altay ise son 4 maçta yakaladığı çıkışa rağmen 6 puanla averajla 16. sırada yer alıyor. Haftayı bay geçecek Göztepe ise 8 puanla, ateş hattının 2 puan üzerinde yer alıyor.

Bu hafta sonu Denizli, Altınordu, Altay'ın oynayacağı maçlar büyük önem taşırken altındaki ekiplerin kazanmasıyla Göz-Göz irtifa kaybederek düşme hattına kadar gerileyebilir. Yarınki Y.Malatya-Erzurum maçının sonucu da alt sıraları yakından ilgilendiriyor.

BURAK HAKERLER

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA