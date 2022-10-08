Geri dönüşlerin takımı Bucaspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bucaspor 1928 kolay kolay pes etmiyor. Geride kalan 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve 4 galibiyet, 4 de beraberlik alarak 13 puan toplayan İzmir temsilcisi, yenik duruma düştüğü maçlarda sahadan puanla ayrılmasını bildi. Dört karşılaşmada geriden gelerek skoru lehine çevirmeyi başaran sarı-lacivertliler bu süreçte tam 10 puan toplamayı bildi.

Etimesgut Bld karşısında 5. dakikada yenik duruma düşen Bucaspor, Tunç ve Erhan Çelenk'in golleriyle 3 puanı aldı. Kocaelispor maçında da 6. dakikada geriye düşen İzmir ekibi, Erhan Çelenk'le 1 puanı kaptı. Serik Bld önünde de ilk golü kalesinde gören Buca, Erhan Çelenk (2), Mehmet Fuat, Adem Kabak ve Erhan Şentürk'le şov yaptı. Sarıyer önünde de sarı-lacivertliler, yenik duruma düşmesine rağmen Mehmet Fuat, Kaan (kk) ve Recep ile 3 puana uzanmayı başardı.

BERKE ÖZBAY