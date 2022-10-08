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Harikasın Manisa

8.10.2022

Harikasın Manisa
TÜRKİYE Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Manisa Büyükşehir Belediye, sahasında Beşiktaş Emlakjet'i 73-66 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan yeşil-beyazlılar, ilk periyotu dokuz sayı farkla 22-13 önde kapattı. İkinci çeyrekte konuk takım toparlanıp sayılar bulsa da farkın kapanmasına engel olan Manisa temsilcisi, devreye 39-33 önde girdi. Üçüncü periyotta, Manisa ekibinde yorgunluk belirtileri görülürken, siyah-beyazlılar oyuna ağırlığını koydu. Beşiktaş, son bölüme 56-53 önde girdi. Son çeyrek nefesleri kesti. Maçın son 3 dakikasına Beşiktaş önde girse de Manisa BŞB müthiş bir reaksiyon gösterip maçı 73-66 kazandı.
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